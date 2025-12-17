Larians neues Divinity RPG wird rundenbasiert sein und alles, was das Studio weiß, auf die "nächste Stufe" heben.

HQ

Bei den Game Awards stellte Larian Studios sein nächstes Spiel vor. Divinity sah im filmischen Trailer wie düstere und grausame Fantasie aus, aber da die Fans kein Gameplay sahen, wussten sie nicht, was sie vom neuen Spiel erwarten sollten.

Allerdings wissen wir jetzt von Bloomberg etwas mehr darüber, was es enthalten wird, und das Kerngameplay sollte eigentlich niemanden überraschen. "Das wird wohl unser Unentfesselt sein", sagte Larian-CEO Swen Vincke und beschrieb das Projekt gegenüber Bloomberg. "Es ist ein rundenbasiertes RPG mit allem, was du bisher von uns gesehen hast, aber es hebt es auf ein neues Level gehoben."

"Baldur's Gate III war ein gutes Spiel und ich bin stolz darauf, aber ich denke, dieses hier wird viel besser." fuhr Vincke fort. "Hier, wir bauen ein System, das für ein Videospiel gemacht ist. Das ist viel leichter zu verstehen."

Divinity Dass es ein rundenbasiertes Spiel ist, mag für die fünf von euch da draußen, die von der Idee von Baldur's Gate III begeistert waren, aber irgendwie nicht ganz über das statische Kampfsystem hinwegkommen konnten, eine Enttäuschung sein. Für die meisten Larian-Fans wird das Musik ins Ohr sein, denn es beweist, dass der Entwickler bei dem bleibt, was er kennt, um hoffentlich ein großartiges Spiel zu machen.