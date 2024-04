Larians nächstes Spiel wird wahrscheinlich auch den Early-Access-Weg gehen

HQ

Während Baldur's Gate III letztes Jahr vollständig gestartet ist, kam es schon lange vorher in den Early Access. In der Zeit, die das Spiel in seiner eingeschränkteren Form verbrachte, gelang es dem Entwickler Larian, viel Feedback und Daten zu sammeln, um sicherzustellen, dass das vollständige Spiel auf die bestmögliche Art und Weise geliefert wurde, und es hat eindeutig funktioniert.

Jetzt, wo wir über die Zukunft sprechen, hat Larians Director Publishing, Michael Douse, erklärt, dass ihr nächstes Projekt wahrscheinlich den gleichen Weg einschlagen und als Early-Access-Projekt beginnen wird.

Im Gespräch mit GameFile sagte Douse: "Das ist der einzige Weg, es jetzt zu tun, vor allem, wenn man bedenkt, dass der Sinn dieses Zeugs darin besteht, soziale Resonanz zu erzeugen, eine Situation zu schaffen, in der man einen ständigen Dialog mit den Spielern führt."

Er fuhr fort: "Unser nächstes - was auch immer das nächste sein wird - wird wahrscheinlich auch im Early Access sein. Auf diese Weise entfernst du auch einen Großteil der Vorhersagen. Wenn du ein Spiel in AAA veröffentlichst, egal mit welcher Methode, [wenn] du keinen Early Access hast, gehst du eine große Wette darauf ein, dass es gut ist und die Leute es mögen. Im Early Access findet man das sehr schnell heraus. Es hilft dir, das riesige Schiff zu steuern."

Douse fügte auch hinzu, dass, wenn ein Entwickler nicht weiß, wie man Early Access macht, dies nicht tun sollte, aber dass es Wunder wirkt, wenn man einen "wirklich starken Kern-Gameplay-Loop" entwerfen möchte, um den herum man aufbauen kann.

Was Larians nächstes Projekt angeht, wissen wir, dass es kein Dungeons & Dragons-Spiel sein wird.