Larians nächstes Spiel nach Baldur's Gate III wird viele Grenzen überschreiten

Baldur's Gate III ist ein Mammut des Jahres 2023. Es hat bereits die Golden Joystick Awards abgeräumt und nächsten Monat wird erwartet, dass es auch mit ein paar Trophäen von The Game Awards nach Hause kommt. Der CEO von Larian Studios und Director des Spiels, Swen Vincke, sprach kürzlich auf Twitter/X über das nächste Projekt des Entwicklers, nachdem er sich bei den The Game Awards in den Nominierungen gesonnt hatte.

"Das ist eine große Ehre" Vincke schreibt. "Vor allem in einem Jahr mit so vielen Veröffentlichungen. Zu sehen, wie unser kleines "Nischen-RPG" solche Wellen schlägt, ist sehr motivierend. Ich wünschte, ich könnte Ihnen von unserem nächsten großen Spiel erzählen, aber das ermutigt uns wirklich, dafür zu sorgen, dass es viele Grenzen überschreitet. Ich freue mich sehr darauf."

Wir wissen bereits, dass Larians nächstes Spiel nicht so massiv sein wird wie Baldur's Gate III, aber das bedeutet nicht, dass es nicht ein paar Lektionen daraus ziehen kann. Die Wahl des Spielers ist ein wichtiger Grund, warum Baldur's Gate III so gut funktioniert, und hoffentlich kann sich das auf das übertragen, woran das Studio als nächstes arbeitet. Die starke Charakterzeichnung und die große Kampfvielfalt machten das Spiel ebenfalls zu einem großen Hit, und diese lassen sich auch ohne großen Umfang gut umsetzen.