Larians Divinity wird uns davon abhalten, Save-Scummen zu machen, indem es das Scheitern zu interessant macht

HQ

Falls Sie es nicht wissen: Save Scummen ist eine Handlung in einem Spiel, bei der ein Spieler zu einem vorherigen Speicherstand zurückkehrt, um einen Fehler oder Fehler zu vermeiden. In Baldur's Gate III haben viele Leute gespeichert, während sie ihre perfekten Durchläufe gemacht und Spielstände neu gewürfelt haben, um alle am Leben und glücklich zu halten.

Der leitende Autor von Baldur's Gate III möchte, dass Larians nächstes Spiel das vermeidet, indem es das Spiel interessant macht, egal ob man auf dem vorgesehenen Weg Erfolg hat oder scheitert. In einem Reddit-AMA, aufgenommen von PC Gamer, enthüllte Adam Smith, dass es mindestens ein paar Szenarien geben wird, in denen Misserfolg interessanter ist als Erfolg.

"Unser Ziel ist es sicherlich, das Scheitern interessanter zu machen," erklärte Smith. "Es gibt bereits ein paar Situationen im Spiel, in denen ich denke, dass das spannendste – und umfangreichste – Ergebnis vom 'Scheitern' kommt, aber du wirst selbst beurteilen, wie gut wir abschneiden."

Es wird immer noch Spieler geben, die lieber keine Niederlage in ihrem Gameplay kassieren, aber für diejenigen, die die Idee mögen, spontan durch ihren ersten Durchlauf zu fliegen, sollte dies eine großartige Möglichkeit sein, alle Pfade vor sich interessant zu halten.