Larian-Chef: Wir gehen mit Baldur's Gate III große kreative Risiken ein

Larian Studios, die Entwickler der Serie Divinity: Original Sin, kümmern sich um die Produktion von Baldur's Gate III. Die Tabletop-Experten von Wizards of the Coast helfen den Belgiern bei diesem Projekt, doch bis auf die offizielle Ankündigung haben wir noch keine Eindrücke erhalten. Was uns das Rollenspiel letztlich bietet, können wir folglich nicht abschätzen, allerdings sollen sich Fans wohl auf einiges gefasst machen dürfen, verrät Larian-Chef Swen Vincke im Gespräch mit Game Informer:

"Es geht darum, wie wir die Bücher erfassen: Das Regelwerk, das Gefühl, dass man bekommt, wenn man in einem Videospiel [ein Tabletop-Spiel spielt]; und wie wir das alles umsetzen, ohne Menschen zu verschrecken, die in ihrem Leben noch nie [Dungeons & Dragons] gespielt haben. Ich denke, uns gelingt das, indem wir [diese Zutaten] miteinander vermischen. Ihr werdet das urteilen müssen, denn man kann kein Spiel erstellen, ohne kreative Risiken einzugehen. Wir sind eine Menge kreativer Risiken eingegangen, mehr als die Menschen erwarten, denke ich. Vor allem wenn man bedenkt, wie viel Geld wir darauf werfen."

Baldur's Gate III soll Larians bisher größtes Projekt werden und es ist zunächst nur für PC und Google Stadia geplant. Einen vermeintlichen Veröffentlichungszeitraum gibt es noch nicht.