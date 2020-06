Larian verspricht Baldur's Gate III im Early Access umfassend zu erweitern

Larian Studios wollen den Early-Access-Zugang zu Baldur's Gate III ab August an PC-Spieler verkaufen und deshalb arbeiten die Belgier derzeit ihre Strategie aus, wie sie das Spiel darüber hinaus mit weiteren Inhalten unterstützen sollten. In einem Interview mit GameSpot sprach der CEO von Larian Studios, Swen Vincke, darüber, was die Early-Access-Version von Baldur's Gate III bietet:

"Ziemlich viel. Ich habe keine genauen Zahlen, aber ihr werdet beschäftigt sein. [Es wird den Umfang] von Divinity: Original Sin II [übersteigen, mit dem es damals] ins Early Access gestartet ist. Ihr werdet das vorfinden, was wir den ersten Akt von Baldur's Gate III nennen - oder zumindest einen großen Teil davon. Möglicherweise müssen wir einige Dinge herausschneiden, je nachdem wo wir uns im Entwicklungsplan befinden. Ihr könnt auf jeden Fall ein paar große Quest-Reihen durchspielen. [Erwartet] Nebenquests, etliche Dungeons und Story-Abschnitte, die ihr erkunden könnt. Ich spreche hier von Hauptpfaden, die leicht fünfzehn bis zwanzig Stunden dauern. Ihr könnt in den Bereich Underdark vordringen und verschiedene überirdische Orte besuchen. Ihr könnt als Hexenmeister, als Zauberer, Krieger und Waldläufer kämpfen. Zu Beginn wird es sechs Klassen und mehrere Unterklassen geben, [sowie] mehrere Rassen. Ihr könnt bis zu einem bestimmten Level-Cap spielen."

Voraussichtlich im August soll diese Phase starten, falls alles klappt. Wer sich jetzt angefixt fühlt, der kann sich eine eineinhalbstündige Demonstration von Baldur's Gate III auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Dungeons & Dragons anschauen. 90 Minuten ungeschöntes Gameplay mit ansprechenden Entwicklerkommentaren von Larian Studios erwarten euch dort.