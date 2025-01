Larian Studios zieht offiziell von Baldur's Gate III

HQ

Nach Jahren der Entwicklung, acht umfangreichen Post-Launch-Patches und vielem mehr schließt Larian Studios offiziell das Buch über Baldur's Gate III. Das Spiel, das Larian zu einem bekannten Namen in der Gaming-Branche gemacht hat, wird vom Entwickler keine großen DLCs, eine Fortsetzung oder irgendetwas anderes bekommen, abgesehen von ein paar kleineren Fehlerbehebungen und Aufmerksamkeit hier und da.

In einem Statement gegenüber Videogamer bestätigte Larian, dass jetzt "Swen und das Team... Die volle Aufmerksamkeit liegt auf der Entwicklung ihres nächsten Titels." Der Entwickler wird in naher Zukunft auch auf einen "Medien-Blackout" umstellen, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich für eine ganze Weile nichts von ihnen hören werden.

Larians nächstes Spiel wird wahrscheinlich noch viele, viele Jahre entfernt sein. Da die Entwicklung von Baldur's Gate III etwa sechs Jahre gedauert hat, können wir uns glücklich schätzen, wenn wir vor 2030 eine Veröffentlichung für den nächsten Titel des Studios sehen, was auch immer es sein mag. Gerüchte über eine Weltraumoper hängen in den Sternen, aber wir werden es wirklich nicht wissen, bis das Larian-Logo wieder auf unseren Bildschirmen aufleuchtet. Wenn es jedoch soweit ist, können Sie sicher sein, dass Millionen von Augen darauf warten werden, zu sehen, was das Studio gekocht hat.