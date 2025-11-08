Larian Studios verteidigt Valve: Der Erfolg von Steam ist verdient

HQ

Wenn es um zufriedene und treue Kunden geht, können nur wenige Unternehmen in der Spielewelt mit Valve mithalten - das trotz der Konkurrenz durch Epic Games Store, Origin, GOG und Ubisoft Connect weiterhin von Steam dominiert wird. Aber das hat auch seinen Preis, denn einige Leute beschuldigen Valve und Steam, ein Monopol zu betreiben. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter Branchenführern ergab, dass viele ihren Vorteil als unfair empfinden.

Aber andere erzählen eine andere Geschichte, darunter Larian Studios - die an Baldur's Gate III gearbeitet haben. Laut Michael Douse, einem der Köpfe des Studios, ist das Geheimnis hinter ihrem Erfolg einfach. Steam ist einfach kein Mistdienst. Zu X schrieb er:

"Es ist fast so, als ob es keinen beschissenen Service anbietet, der durch KPIs der öffentlichen Aktionäre definiert wird"

Der Beitrag war eine Reaktion auf die Nachricht, dass 72 % der Führungskräfte in der Spielebranche glauben, dass Steam ein Monopol hat. Und Douses Worte trafen ins Schwarze, denn der allgemeine Konsens ist, dass Valve einen stabilen und zuverlässigen Service bietet. Und behandelt seine Nutzer tatsächlich wie Kunden.

Stimmen Sie dem zu, was Douse sagt? Und was sind Ihre persönlichen Gedanken zu Steam? Gut oder schlecht?