Larian Studios teasert ihr nächstes Spiel in Weihnachtsgruß an

Die Larian Studios, die Schöpfer des letztjährigen Erfolgs Baldur's Gate III, haben einen Weihnachtsgruß von all ihren Studios in Dublin, Kuala-Lumpur, Warschau, Barcelona, Gent, Guildford und Quebec abgegeben.

Zur gleichen Zeit beginnt Aoife Wilson, Senior Communications Developer bei Larian, ihr nächstes Spiel anzuteasern, bevor CEO Swen Vincke sie aus dem Off anspricht und sagt:

"Oh nein, das tust du nicht! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Tut mir leid, tut mir leid. Nein, dieses Ding, es braucht viel mehr Zeit im Ofen. Wenn es fertig ist, wird es so groß sein! Vorerst müsst ihr warten."

Es ist noch früh für Larian, ihr nächstes Spiel anzukündigen, aber wie sie in diesem humorvollen Video deutlich machen, sollten wir für eine ganze Weile nichts Neues von diesem Projekt erwarten.

Swen Vincke hielt bei den diesjährigen The Game Awards eine der perfektesten und treffendsten Reden, als er den Gewinner des Game of the Year Awards vorstellte. Sehen Sie sich seine Rede unten an: