Larian Studios spricht über Würfelglück in Baldur's Gate III

Baldur's Gate III entsteht bei den Entwicklern von Larian Studios, die viele vor allem mit ihrem großen Erfolgshit Divinity: Original Sin (und dessen Nachfolger) in Verbindung bringen. Ihr neuester Titel verwendet die Regeln des Tabletop-Abenteuers Dungeons & Dragons in der fünften Auflage, was erheblichen Einfluss auf die Funktionsweise einer Vielzahl von Spielmechaniken hat. Genau das ist das große Thema eines neuen Artikels, den Larian Studios kürzlich auf Steam veröffentlicht hat.

Sie illustrieren anhand konkreter Beispiele, wie sich verschiedene Wertebereiche auf bestimmte Charaktereigenschaften und -fähigkeiten auswirken. Wer sein Wissen über Initiativwürfe und Kampfrunden auffrischen oder allgemein mehr über die Kampf- und Stealth-Systeme in Baldur's Gate III erfahren will, der ruft diesen Link auf und liest nach.