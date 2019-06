Larian Studios kündigt Baldur's Gate III an

Auf der Stadia Connect hat Larian Studios gerade Baldur's Gate III angekündigt. Es soll das bis dato größte Spiel der Belgier sein, die eigenen Aussagen zufolge für dieses Projekt die Größe ihres Teams verdreifachen mussten. Die offizielle Pressemitteilung spricht von "beispielloser Spielerfreiheit, schwerwiegenden Entscheidungen, einzigartigen Begleitern und denkwürdigen Kämpfen" und im Trailer sehen wir eine böse Präsenz, die vom geschwächten Baldur Besitz ergreift (und ihn von innen heraus verdirbt). Veröffentlicht wird Baldur's Gate III auf Google Stadia und PC.

Swen Vincke, Creative Director von Larian Studios, schreibt in der Pressemitteilung: "Unser Fokus liegt darin, reaktive, systemische Welten zu erschaffen, die sich nach den Handlungen der Spieler gestalten[...]. Wir arbeiten sehr eng mit [dem Dungeons & Dragons-Team von Wizads of the Coast] zusammen, um so tief wie noch nie in das Reich Faerun einzutauchen. Ich kann es kaum erwarten, der Welt zu zeigen, was unser Team geschaffen hat."