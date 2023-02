Larian Studios hat eine Xbox-Version von Baldur's Gate III in Entwicklung

HQ

Als Baldur's Gate III letzte Woche während der State of Play-Übertragung auftauchte und anschließend enthüllt wurde, dass es für PlayStation 5 erscheinen würde, fragten sich viele, ob Larian Studios eine Art Exklusivvertrag mit Sony unterzeichnet hatte, um das Spiel ausschließlich auf PS5 auf Konsole zu bringen.

Der Entwickler hat diese Ankündigung inzwischen klargestellt, indem er auch bestätigt hat, dass eine Xbox-Version von Baldur's Gate III in Arbeit ist und dass er keine exklusiven Verträge in Bezug auf das Spiel abgeschlossen hat.

Im Gespräch mit GamesRadar sagte Larian:

"Nach der gestrigen Ankündigung der PS5 und des Veröffentlichungsdatums haben wir klargestellt, dass wir jetzt planen, Baldur's Gate 3 für PC, Mac, GeForce NOW und PS5 zu veröffentlichen. Allerdings haben wir keine Exklusivität dafür, auf welche Plattformen wir BG3 wann bringen können, und werden Unterstützung für zusätzliche Plattformen ankündigen, wenn und sobald wir bereit sind."

Weiter heißt es: "Wir sehen viele verschiedene Interpretationen dessen, was das bedeutet, also wollten wir weiter klären. Wir haben seit einiger Zeit eine Xbox-Version von Baldur's Gate 3 in Entwicklung. Wir sind bei der Entwicklung des Xbox-Ports auf einige technische Probleme gestoßen, die uns davon abgehalten haben, ihn zu 100% anzukündigen, bis wir sicher sind, dass wir die richtigen Lösungen gefunden haben - insbesondere waren wir nicht in der Lage, Splitscreen-Koop auf Xbox Series X und S nach dem gleichen Standard zu arbeiten, was eine Voraussetzung für unsere Auslieferung ist. "

Kurz gesagt, wenn Sie sich darauf gefreut haben, Baldur's Gate III auf Xbox Series-Konsolen zu spielen, werden Sie dies tun können, es könnte nur später kommen als die PC- und PS5-Editionen des Spiels.