Larian Studios erzielte 2023 einen Gewinn von 249 Millionen Euro

HQ

Wir sind jetzt vielleicht mehr als ein Jahr von Baldur's Gate III entfernt, aber wir sehen immer noch einige der Auswirkungen seiner ausgefallenen Erfolge. Wir wissen, dass das Spiel Millionen und Abermillionen von Exemplaren verkauft hat, aber wie viel Gewinn bringt das für ein Studio wie Larian?

Nun, laut The Irish Independent haben die Larian Studios im Jahr 2023 einen Vorsteuergewinn von 249 Millionen Euro erzielt. Da die Einnahmen über den Dubliner Zweig abgewickelt werden (obwohl es Studios in Warschau, Quebec und Gent gibt), kommt die Zahl über den irischen Zweig des Studios.

Larian Studios hat im Jahr 2022 tatsächlich Geld verloren, was zeigt, dass sich langfristige Investitionen auszahlen können. Alle Augen sind auf Larian gerichtet, um zu sehen, was sie als nächstes tun werden, und obwohl wir uns nicht ganz sicher sind, was aus dem Studio kommt, wissen wir, dass es nicht Baldur's Gate 4 ist.