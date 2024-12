Larian Studios-Entwickler warnt vor zunehmender Spaltung in der Spieleindustrie: Wir-gegen-die-Mentalität bedroht Kreativität

HQ

Michael Douse, Head of Publishing bei Larian Studios, äußert sich besorgt über die wachsende Spaltung in der Spieleindustrie. Er glaubt, dass die zunehmende Polarisierung zwischen verschiedenen Spielgenres und Geschäftsmodellen die Gefahr birgt, dass sowohl bei Entwicklern als auch bei Spielern eine "Wir-gegen-die"-Mentalität entsteht. In mehreren Beiträgen auf X sprach Douse offen über seine Gedanken zu diesem Thema, darunter:

"2025 (und darüber hinaus) wird eine extrem schwierige Zeit, um ein Spiel zu veröffentlichen, da die Spaltung auf alles übergreift. Ich habe einen praktischen Ratschlag, der für manche umstritten erscheinen mag, aber er ist entscheidend: Antizipieren, nicht ignorieren, nicht lächerlich machen oder schüren. Finde es heraus."

Douse erklärte weiter, dass es nicht mehr möglich sei, alle Lager zufrieden zu stellen, und dass die verstärkte Fokussierung auf den Einzelnen und seine Meinung "eine Welt voller Arschlöcher" geschaffen habe.

"Ich denke, der zunehmende Individualismus hat eine Welt geschaffen, in der jeder seine Ecke verteidigt und glaubt, Recht zu haben. Es hat die Wahrnehmung des "Andersseins" erhöht und jeder möchte im Grunde eine Echokammer finden, in der er sich sicher fühlen kann, was ich verstehen kann (sowohl aus guten als auch aus schlechten Gründen verurteile ich niemanden)."

"Das ist jetzt die Realität. In einer Branche, in der hohes Risiko = es allen recht machen, ist es im Grunde das Gegenteil von Erfolg. Ich glaube auch an Individualismus (sei wer immer du sein willst, solange es niemandem weh tut), aber die Spaltung hat eine Welt voller Arschlöcher geschaffen."

Douse betont die Bedeutung von Diversität in der Spieleentwicklung und ruft zu gegenseitigem Respekt und Verständnis zwischen verschiedenen Interessengruppen auf, wobei er Baldur's Gate 3 als Beispiel für ein Spiel hervorhebt, das sich den üblichen Konventionen widersetzt und den Wert des Mutes zum Experimentieren zeigt.

