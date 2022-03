Larian Studios entwickelt Baldur's Gate mit einem Team bestehend aus 400 Leuten

HQ

Im Gespräch mit PC Gamer verrät der Unternehmensgründer Swen Vincke, dass inzwischen über 400 Menschen an Baldur's Gate III arbeiten. Das entspricht der zehnfachen Arbeitskraft des Teams, das damals Divinity: Original Sin veröffentlichte:

"Ich hätte nie erwartet, dass wir 400 Leute sein würden, die [Baldur's Gate III] zusammen erstellen. Niemand hat damit gerechnet. Aber es ist buchstäblich das, was wir dafür brauchen. [...] Es gab einen Moment, in dem wir anfingen zu verstehen, was wir tun mussten, um dieses Spiel zu entwickeln. Wir dachten, wir hätten es verstanden, [doch das war nicht der Fall]. Also standen wir vor zwei Möglichkeiten: Wir konnten [das Projekt] verkleinern oder uns selbst vergrößern. Und so haben wir uns dazu entschieden, uns zu vergrößern."

Seit 2020 ist Baldur's Gate III via Steam Early Access spielbar und obwohl das Team von Larian Studios in den letzten Jahren stark gewachsen ist, wird die Produktion nicht vor 2023 erscheinen können.