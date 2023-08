Larian plant bereits zukünftige DLCs für Baldur's Gate III

HQ

Jetzt, da Larians Erfolg mit Baldur's Gate III mehr als bewiesen ist, plant das Studio, das Spiel nicht nur weiter zu aktualisieren und mit Bugfixes und Performance-Patches zu polieren (und auch die Konsolenversionen vorzubereiten). Nein, jetzt wollen sie noch weiter gehen.

Tom Butler, Senior Product Manager von Larian, sagte in einem Interview mit IGN, dass das Team nicht nur an diesen Fronten arbeiten wird, sondern auch eine Pause einlegen und dann entscheiden wird, wie es weitergehen soll. "Aber im Moment führen wir einige ernsthafte Gespräche darüber. Wir wollen mehr tun. Wir wissen noch nicht, was. Ein zukünftiger DLC wäre sicherlich eine willkommene Option, da das Fantasy-Universum von Forgotten Realms und der Schwertküste unendliche Möglichkeiten bietet.

Der zweite große Bugfix-Patch steht laut Butler "vor der Tür" und "bietet wichtige Leistungsverbesserungen, viele neue Optimierungen und Änderungen und beginnt unsere Reise, indem wir unter anderem Kommentare in die Charakterepiloge von Origin einbauen. Weitere Details folgen in Kürze".

Hast du schon Baldur's Gate III gespielt?