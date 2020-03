Larian: Konsolen der aktuellen Generation packen Baldur's Gate III nicht

Larian Studios haben uns letzte Woche auf der PAX East in einem Livestream ihre vielversprechende Ergänzung zum Baldur's-Gate-Franchise gezeigt. PC- und Konsolenspieler waren gleichermaßen erfreut, die detaillierte Präsentation und das taktische Gameplay mit Würfelmechaniken zu sehen (lest mehr dazu in unserer Vorschau), doch dank eines Interviews mit Eurogamer haben wir nun erfahren, dass zumindest die Konsolenfraktion bis auf weiteres in die Röhre schauen muss...

Auf die Frage nach einem Port für Xbox One, PS4 oder gar Nintendo Switch erklärte der Lead Producer David Walgrave, dass Larian darauf warten werde, dass die Konsolen der nächsten Generation erscheinen, bevor solche Vorhaben in Betracht gezogen werden: "Ich glaube nicht, dass Konsolen der aktuellen Generation es ausführen können", war seine knappe Antwort. "Es gibt viele technische Upgrades und Updates, die wir an unserer Engine vorgenommen haben. Und ich weiß nicht, ob [die aktuellen Konsolen] in der Lage wären, tatsächlich mit diesen Dingen zu arbeiten."

