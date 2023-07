Larian kehrt nach Baldur's Gate III in die Göttlichkeit zurück

HQ

Larian-Chef Swen Vincke hat bestätigt, dass das Studio nach Baldur's Gate III weiter an Divinity-Spielen arbeiten wird.

"[Divinity ist] unser eigenes Universum, das wir aufgebaut haben, also werden wir definitiv irgendwann dorthin zurückkehren", sagte er gegenüber IGN. "Wir werden jetzt zuerst [Baldur's Gate 3] beenden und dann eine Pause einlegen, weil wir uns auch kreativ auffrischen müssen. Sie sehen, dass 400 Entwickler ihr Herz und ihre Seele in dieses Projekt stecken. Du bringst das Beste aus ihnen und ihrem Handwerk in dieses Spiel."

Viele Fans werden sich freuen, dies zu hören, vor allem, wenn man bedenkt, dass so viele Divinity: Original Sin II immer noch mögen. Es gibt noch viel mit der Divinity-Serie zu tun, und so wird Larian hoffentlich nach Abschluss der Arbeit an diesem epischen RPG, das Baldur's Gate III ist, zu dem zurückkehren, was es auf die Landkarte gebracht hat.