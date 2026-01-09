Larian gibt an, dass das kommende Divinity keine KI-generierte Grafik enthalten wird, aber möglicherweise an anderer Stelle KI einsetzen wird

HQ

Obwohl der Entwickler Larian mit Baldur's Gate III eines der wohl besten Videospiele aller Zeiten geschaffen hat, geriet er kürzlich in Schwierigkeiten, als die Haltung des Studios zum Thema künstliche Intelligenz öffentlich bekannt wurde. Während viele Gamer und Fans alles rund um KI verabscheuen, spricht Larian lautstark an, dass die Technologie ihre Vorteile hat, und das hat viele dazu veranlasst, das bevorstehende Divinity-Projekt und die Art und Weise zu befürchten, wie KI auf generative Weise integriert wird.

Larian CEO Swen Vincke hat dieses Thema nun erneut in einem Reddit-AMA angesprochen, in dem er weiter erklärt, wie KI in die Pläne des Entwicklers für Divinity passt. Die vollständige Erklärung von Vincke könnt ihr unten lesen, aber kurz gesagt erklärt er, dass Larian beabsichtigt, KI einzusetzen, um die Entwicklung zu rationalisieren und Spiele hoffentlich schneller und kostengünstiger zu produzieren, und nicht, um künstlerische Inhalte zu erstellen und so weiter.

"Also zunächst einmal: Es wird keine Generative KI-Kunst in Divinity geben.

"Ich weiß, es gab viele Diskussionen darüber, dass wir KI-Werkzeuge als Teil der Konzeptkunst-Erkundung einsetzen. Wir haben bereits gesagt, dass das nicht bedeutet, dass die eigentliche Konzeptkunst von KI generiert wird, aber wir verstehen, dass es Verwirrung verursacht hat.

"Um sicherzustellen, dass kein Zweifel besteht, haben wir beschlossen, bei der Entwicklung von Konzeptzeichnungen keine Generative KI-Werkzeuge zu verwenden.

"So kann es keine Diskussion über den Ursprung der Kunst geben.

"Trotzdem versuchen wir ständig, die Geschwindigkeit zu verbessern, mit der wir Dinge ausprobieren können. Je mehr Iterationen wir machen können, desto besser ist das Gameplay insgesamt.

"Wir glauben, dass Generative KI dabei helfen kann, und deshalb probieren wir Dinge in verschiedenen Abteilungen aus. Unsere Hoffnung ist, dass es uns hilft, Ideen schneller zu verfeinern, was zu einem fokussierteren Entwicklungszyklus, weniger Verschwendung und letztlich zu einem hochwertigeren Spiel führt.

"Das Wichtige ist, dass wir keine 'kreativen Assets' generieren werden, die in einem Spiel landen, ohne zu 100 % sicher zu sein, wo die Trainingsdaten herkommen und die Zustimmung derjenigen, die die Daten erstellt haben. Wenn wir ein Generative KI-Modell verwenden, um Ingame-Assets zu erstellen, wird es auf Daten trainiert, die wir besitzen."

Larian ist seit langem ein bewundernswertes Studio für seine Arbeitsweise, und offensichtlich will es diese Eigenschaft nicht verlieren, selbst wenn es in die Welt der KI-Einführung in die Videospielentwicklung einsteigt. Es sollte auch erwähnt werden, dass die Art und Weise, wie Larian sich im Bereich KI verhält, ein Spiegelbild vieler Entwickler ist, die die Technologie derzeit und weiterhin nutzen werden, um Entwicklungsbereiche zu straffen, die logischer und weniger kreativ sind. Es wird Ausnahmen geben (*hüstel* Activision und die eindeutig KI-generierten Call of Duty Callcards), aber wenn KI nur dazu dient, die Entwicklung zu verbessern und wichtige Kreative nicht zu ersetzen, könnte das vorteilhaft sein, besonders in einer Zeit, in der AAA-Spiele ein halbes Jahrzehnt brauchen können.

Wie stehst du zur Verwendung von KI bei der Entwicklung von Videospielen?