Larian enthüllt den gruseligsten Teil der Erstellung von Baldur's Gate III

Wir reden immer darüber, wie lange wir auf Fortsetzungen warten müssen, aber die Fans von Baldur's Gate hatten es unglaublich schwer. Über zwei Jahrzehnte mussten die Menschen zwischen Baldur's Gate II und der Veröffentlichung des Nachfolgers warten. Das ist eine unglaublich lange Zeit, und für die Larian Studios hat das eine Menge Druck aufgebaut.

Ein Druck, der sich als unglaublich beängstigend erwies. Im Gespräch mit dem Edge Magazine (via GamesRadar) sprachen Swen Vincke, CEO von Larian, und Adam Smith, der Writing Director von Baldur's Gate III, darüber, dass es anfangs eine gewaltige Aufgabe zu sein schien, sich der Geschichte von D&D anzunehmen, aber Wizards of the Coast ließ sie auf die IP los. "Wir konnten damit machen, was wir wollten", sagte Vincke.

Das größte Hindernis für das Team war nicht das Setting, sondern die Filmsequenzen, die sie dieses Mal anstrebten. Larian baute aus sehr wenig für Baldur's Gate III ein Kinostudio auf, und es erwies sich als ein ziemlich beängstigendes Unterfangen. "Aus meiner Sicht waren die gruseligsten Momente beim Schreiben einer Erzählung immer mit Filmsequenzen." sagte Smith. "Wie stellen wir sicher, dass das funktioniert, wenn eine Figur bereits tot ist - eine Figur, für die wir gerade eine ganze Mo-Cap-Session mit einem sehr berühmten Schauspieler gemacht haben? Es war einschüchternd."

Aber Larian hat es geschafft, und die Zwischensequenzen von Baldur's Gate III erwiesen sich als unglaubliche Bereicherung für das Spiel und halfen den Leuten, die Hürde des Top-Down-CRPG-Formats zu überwinden.