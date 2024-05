Larian bestätigt, dass dieBaldur's Gate III physische Deluxe-Edition für PS5 ab nächster Woche in Europa ausgeliefert wird

HQ

Gute Neuigkeiten für geduldige Fans physischer Ausgaben von Baldur's Gate III. Wie viele von euch wissen, hat Larian Ende letzten Jahres die Vorbestellungen für eine physische Deluxe Edition des gefeierten Spiels des Jahres für PC, PS5 und Xbox Series eröffnet. Während die PC-Kopien (die einen digitalen Steam-Key und daher keine physische Spieleunterstützung enthalten) bereits ausgeliefert wurden, wurden die Konsolenversionen verschoben, um der Nachfrage nach Spiele-Discs gerecht zu werden (drei für die PS5-Version und vier für die Xbox Series). Beide Editionen sollten zwischen April und Mai ausgeliefert werden, und jetzt haben wir ein Update, wenn auch einen "halbherzigen" Sieg.

Larian Studios hat eine E-Mail an diejenigen verschickt, die ihre physische Konsolenversion von Baldur's Gate 3 in der ersten Welle vorbestellt haben, und darüber informiert, dass die PlayStation 5-Version ab nächster Woche an Empfänger in Europa und Ozeanien ausgeliefert wird. Sie berichten auch, dass aufgrund eines Problems "außerhalb ihrer Kontrolle" in der Produktion alle Xbox Series-Vorbestellungen und PS5-Vorbestellungen in den USA eine zusätzliche Verzögerung erleiden werden. Das Unternehmen entschuldigt sich für diese Eventualität und verspricht, diese Versionen so schnell wie möglich in seine Gebiete zu liefern.

Zu guter Letzt bestätigt Larian, dass es nächste Woche mehr Informationen zu den Lieferzeiten des Spiels geben wird, wenn ihr also mit dem Start eures Baldur's Gate III -Abenteuers gewartet habt, bis ihr es buchstäblich in den Händen haltet, bleibt dran, denn die Zeit ist nah.