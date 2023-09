Larian befürchtete, dass Baldur's Gate III 6 von 10 Bewertungen erhalten würde

HQ

Baldur's Gate III ist nicht nur eines der beliebtesten Spiele des Jahres, sondern hat auch den besten Metacritic-Score des Jahres 2023 erreicht. Es könnte als eines der besten RPGs aller Zeiten in die Geschichte eingehen, aber Larian war etwas besorgt, dass es nicht so gut ankommen würde.

Auf dem YouTube-Kanal von Dungeons & Dragons sprach Larian CEO Swen Vincke über die Ängste, die sich vor dem Start in das Unternehmen eingeschlichen haben.

"Wir hatten Angst, dass es 6/10, 7/10 werden würde, dass es einen Fehler geben würde, dass etwas passieren würde, dass es kaputt gehen würde, dass jeder es hassen würde. Das war also buchstäblich unsere Mentalität, als wir wussten, dass der Inhalt gut war.""Aber davor hatten wir Angst, das war das, was uns am meisten Angst machte. Weil es ein sehr großes Spiel ist, und deshalb wissen wir, dass Dinge schief gehen können. Obwohl das Spiel normalerweise eine Möglichkeit hat, sich wieder auf die Beine zu stellen. Wir haben also nicht erwartet, dass es so gut laufen würde, wir haben nicht erwartet, dass die Spieler so stark darauf reagieren würden."

Es gibt einige Fehler in Baldur's Gate III, aber es scheint, dass der Inhalt, von dem Larian überzeugt war, mehr als genug war, um diese leichten Risse zu übermalen. Mit jedem neuen Patch, der auch ins Spiel kommt, wird es einfach besser und besser.