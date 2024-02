Lara Crofts Aussehen könnte sich für das nächste Tomb Raider ändern

HQ

Letzte Woche haben wir einen ersten Eindruck davon bekommen, wie Lara Croft in ihrem nächsten Action-Adventure aussehen wird. Aber bei weitem nicht jeder war beeindruckt, und es gab Beschwerden in Gaming-Foren und sozialen Medien.

Als das spanische Outlet Vandal Crystal Dynamics um einen Kommentar zu dieser Angelegenheit bat, sagte das Studio, dass es keineswegs sicher ist, dass sie im nächsten Spiel so aussehen wird, und nannte es eine "einheitliche Vision", ein Begriff, den sie auch in dem X-Post verwendeten, in dem sie ursprünglich gezeigt wurde. Das Studio sagt, dass sie noch nicht bereit sind, das Spiel zu zeigen, aber erwarten Sie nicht, dass Lara Croft unbedingt so aussieht wie auf dem Bild.

Ist das eine gute oder schlechte Nachricht, was denkst du?