Lara Croft wurde von Guinness World Records als "Bestseller-Videospielheldin" bezeichnet

Lara Croft bleibt eine prägende und rekordbrechende Videospielfigur, denn nun hat Guinness World Records berichtet, dass die Tomb Raider Protagonistin zwei weitere bewundernswerte Rekorde hält.

Erstens gilt sie als die "meistverkaufte Videospielheldin" bis heute, und zweitens, dass sie die "meisten Magazincover für eine Videospielfigur" hat.

Wenn man sich die erste Platte ansieht, erklärt GWR, dass Lara Crofts Spiele im Laufe der Jahre satte 100 Millionen Einheiten verkauft haben, was ausreicht, um "unsere Lady Croft ihrer Konkurrenz weit voraus zu sein." Was die zweite Platte betrifft, so wird erwähnt, dass Lara über 2.300 Magazincover gezeigt hat, darunter auch das Gamer's Edition des GWR-Buchs von 2026.

Crystal Dynamic s Studioleiter, Scot Amos, hat sich zu diesen Platten geäußert und hinzugefügt: "Als große Fans von Lara Croft hatten wir das große Glück, im Laufe der Jahre Teil der Tomb Raider-Community auf dieser Reise zu sein. Sie ist seit fast drei Jahrzehnten ehrgeizig und inspirierend, und es ist eine Ehre, dass ihr Vermächtnis von Guinness World Records anerkannt wird."

Wir erwarten in naher Zukunft mehr von Lara, auch wenn Crystal Dynamics schon seit einiger Zeit nicht mehr viel über ihr bevorstehendes Abenteuer gezeigt hat. Laut Laras Redesign siehe das hier.