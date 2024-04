Lara Croft-Poster von Tomb Raider I-III Remastered entfernt

HQ

Tomb Raider I-III Remastered wurde Anfang des Jahres veröffentlicht und erhielt etwas gemischte Kritiken, wobei insbesondere einige technische Mängel den Unterhaltungswert untergruben.

Glücklicherweise hat Aspyr die Kritik beherzigt und arbeitet seitdem daran, die Probleme zu beheben und neue Inhalte hinzuzufügen. Aber anscheinend auch das Entfernen von Inhalten.

Mehrere Social-Media-Nutzer berichten nun, dass Poster von Lara Croft, die zuvor zu Beginn des vierten Levels (Sleeping with the Fishes) in Tomb Raider III vorhanden waren, nach einem kürzlichen Update nun verschwunden sind. Die Bilder zeigten etwas Haut, wenn auch nichts direkt nacktes, aber anscheinend war es immer noch über der Linie.

Zuvor wurde Crystal Dynamics dafür gelobt, dass es sich entschieden hat, die alten Spiele nicht zu modifizieren, da sie einige Elemente enthielten, die nicht ganz mit den heutigen Werten kompatibel sind. Sie sagten:

"Die Spiele in dieser Sammlung enthalten anstößige Darstellungen von Menschen und Kulturen, die in Rassismus und ethnischen Vorurteilen verwurzelt sind. Diese Stereotypen sind zutiefst schädlich, unentschuldbar und stimmen nicht mit unseren Werten bei Crystal Dynamics überein.

Anstatt diese Inhalte zu entfernen, haben wir uns entschieden, sie hier in ihrer ursprünglichen Form und unverändert zu präsentieren, in der Hoffnung, dass wir ihre schädlichen Auswirkungen anerkennen und daraus lernen können."

Offenbar haben sie entschieden, dass diese Plakate so problematisch waren, dass sie trotz dieses Vorgehens nicht beibehalten werden konnten, während "anstößige Darstellungen von Menschen und Kulturen, die in Rassismus und ethnischen Vorurteilen verwurzelt sind" und schwere Tierquälerei (oft von bedrohten Kreaturen) immer noch in den Abenteuern enthalten sind. Wenn du jedoch auf einem PC spielst, kannst du die Bilder bereits wieder ändern.

Schaut euch an, wie die Poster im X-Post unten aussahen und wie es jetzt aussieht. Denkst du, dass dies eine vernünftige Entscheidung war, und ist es generell richtig, Inhalte aus den Spielen der Leute zu entfernen?

Danke Nintendo Life