Lara Croft kommt zu Dead by Daylight

HQ

Tomb Raider und Behaviour Interactive tun sich zusammen und arbeiten zusammen, um den kultigsten Videospielcharakter aller Zeiten auf Dead by Daylight zu bringen. Lara Croft wird in ein paar Wochen ihr Debüt in dem asymmetrischen Horrortitel geben, wo sie ihre Überlebensfähigkeiten auf eine noch nie dagewesene Weise testen wird.

Wie Lara im Horrorspiel spielen wird, wurden ihre Fähigkeiten in den neuesten Patchnotes beschrieben, in denen enthüllt wird, dass sie sich bei Verletzungen schneller bewegen, die Aura des Killers enthüllen und sogar die Kosten für den Fortschritt des Generators senken kann. Lara wird am 16. Juli 2024 ihr Debüt im Spiel geben.

Tomb Raider fügt hinzu: "In Laras Fall fühlte es sich passend an, eine legendäre Figur willkommen zu heißen, die den Geist des Überlebensinstinkts verkörpert. Ihre eigenen Erfahrungen sind von brutalen Begegnungen durchzogen, die sie an den Rand des Abgrunds und zurück getrieben haben. Ein Tanz mit dem Tod nach dem anderen, Lara hat mit unerschütterlicher Entschlossenheit durchgehalten. Vom Kampf gegen die Sturmwachen auf der verfluchten Insel Yamatai bis hin zu Baba Yagas albtraumhaften Halluzinationen im Wicked Vale beweist Lara Croft, dass sie jede Herausforderung mit der Entschlossenheit eines Überlebenden meistert.

"Und obwohl sie sich sogar dem Übernatürlichen gestellt hat, kann sie nichts auf das vorbereiten, was sie in The Fog erleben wird."

Wirst du dir Lara Croft in Dead by Daylight ansehen?