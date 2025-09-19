Lara Croft kehrt in der neuen Tomb Raider-Comicserie von Dark Horse zurück

HQ

Die Zukunft sieht für Tomb Raider -Fans ziemlich rosig aus, denn nicht nur die zweite Staffel der Netflix-Zeichentrickserie ist auf dem Weg, sondern auch eine Live-Action-Serie kommt bald zu Prime Video, in der Sophie Turner zu Lara Croft wird, und ein neues Spiel ist in der Entwicklung, auch wenn wir schon eine ganze Weile nichts Substanzielles davon gehört haben. Doch jetzt können wir mit einer neuen Comic-Serie von Dark Horse nachlegen, die den kultigen Abenteurer auf eine Reise rund um die Welt mitnimmt.

Bekannt als Tomb Raider: Sacred Artifacts, ist dies eine vierteilige Miniserie, in der Lara sich fragen muss, was in ihrem Leben wichtig ist und was nicht, nachdem Croft Manor bis auf die Grundmauern niedergebrannt wird.

In der vollständigen Inhaltsangabe der Serie heißt es: "Als Croft Manor in Flammen aufgeht, zwingt das Lara, eine Bestandsaufnahme ihres Lebens zu machen und herauszufinden, was ihr wichtig ist. Doch eine Konfrontation mit einem mysteriösen Feind, der ein gefährliches und vertrautes Artefakt in die Hände bekommen hat, schickt Lara auf eine Reise quer durch den Kontinent, auf der sie das tut, was sie am besten kann: Gräber plündern und nach legendären Relikten suchen."

Die Comic-Serie wird recht bald beginnen, da die erste Ausgabe am 14. Januar 2026 debütieren wird, die anderen drei Teile sollen 2026 folgen.

