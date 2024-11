Lanterns wird zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie Supergirl erscheinen, auch bekannt als Mitte 2026

HQ

Die neue DCU-Serie Lanterns ist auf dem Weg, und obwohl wir uns im Jahr 2025 noch viele aufregende Projekte ansehen können, scheint es so, als ob es eines sein wird, das man im Jahr darauf im Auge behalten sollte. Aaron Pierre als John Stewart, Kyle Chandler als Hal Jordan und ein Mysterium, das beide verbindet.

Das scheint der Kern der Handlung zu sein, so James Gunn, der IGN sagte, dass wir die Serie etwa zur gleichen Zeit wie Supergirl: Woman of Tomorrow erwarten können, der im Juni 2026 in die Kinos kommt.

Über die Serie sagte Gunn: "Chris [Mundy] und Tom [King] und Damon [Lindelof] haben eine erstaunliche Serie geschrieben, wie eine unglaubliche Serie. Ich bin so aufgeregt, dass die Leute das sehen. Es ist sehr geerdet, sehr glaubwürdig, sehr real. Die Art von Dingen, von denen man nie denken würde, dass sie die Wahrheit über eineLanterns grüne Fernsehserie sein würden. Und sehr menschlich, erwachsen und wunderbar."

Einige Fans hatten sich beschwert, dass Chandler einen älteren Hal Jordan spielen würde, als sie vielleicht erwartet hatten, aber Gunn erklärte, dass die Entscheidung für das Alter der Charaktere getroffen wurde, als die Serie geschrieben wurde. "Und die Geschichte, die sie geschrieben haben, passte zu ein paar Schauspielern, die in diesem Alter waren, und das waren die Spieler, die sie besetzt haben. Das waren ihre Entscheidungen. Ich habe sie voll und ganz unterstützt", sagte er.