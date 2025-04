Lanterns wird als "Wahrer Detektiv im Weltraum" beschrieben

HQ

Humor, Geheimnisse und Magie - True Detective im Weltraum. So ungefähr wird die kommende Big-Budget-Serie von HBO Lanterns beschrieben. Die Serie folgt Hal Jordan und John Stewart, zwei intergalaktischen Polizisten, die bei der Untersuchung eines Mordes im Herzen Amerikas in ein dunkles Geheimnis hineingezogen werden.

Der Regisseur der Serie, James Hawes, versucht, in seinen Vergleichen etwas nuancierter zu sein, gibt aber zu, dass es klare Parallelen zwischen seiner Serie und dem HBO-Krimidrama True Detective gibt. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sagte Hawes:

"Es ist ein Tonfall, der verwurzelt aussieht und sich auch so anfühlt. Du triffst zwei Typen, aber es gibt Witz und Komödie, die du in True Detective nicht erwarten würdest. Es ist, in vielerlei Hinsicht, eine Buddy-Cop-Struktur mit Reisen in der Geschichte, hin und her, die wirklich ausgefeilt ist. Chris Mundy hat mit dem Team dort die erstaunlichste Arbeit geleistet, und daher denke ich, dass der Vergleich mit True Detective gültig ist."

Hawes erwähnt auch, dass er in Fargo und No Country for Old Men viel Inspiration gefunden hat.

"Die Leute werden immer noch fragen: 'Wovon hast du gesprochen?', aber ich würde auch No Country for Old Men, Fargo und Dinge einbauen, die dieses Americana-Herz haben. Es gibt einen trockenen Humor, und so gibt es definitiv mehr Witz und Humor als in True Detective."

Das klingt alles nach einer faszinierenden Mischung aus Drama, Komödie und intergalaktischer Verbrechensbekämpfung. Es wird spannend sein zu sehen, wie sie es schaffen, all das auf stilvolle und kohärente Weise miteinander zu verbinden.

Also, was sind Ihre Erwartungen an Lanterns ? Bist du gehyped auf die Serie?