Lanterns Veröffentlichungsfenster scheint von "Anfang 2026" verschoben worden zu sein

Wir haben bereits mehrfach über Lanterns berichtet, die nächste große TV-Serie aus dem Hause DCU. Er wurde gefilmt und befindet sich derzeit in der Postproduktion für den Schnitt und das Hinzufügen von Effekten und anderen Elementen.

Geplant war, den Film Anfang 2026 auf den Markt zu bringen, aber das ist offenbar nicht der Fall. Im neuesten Newsletter von The Hollywood Reporter haben wir diesen Kommentar über die letzte Episode von Peacemaker: Staffel 2 gefunden: "Das Finale wird das letzte des Gunn-Verses sein, das wir bis zu Supergirl im Juni sehen werden."

Da Supergirl im Juni nächsten Jahres in die Kinos kommt, widerspricht dies der Information, dass Lanterns Anfang 2026 auf den Markt kommen wird, und Green Lanterns Podcast darauf reagiert hat. Sie kontaktierten den Hollywood Reporter, der behauptete, dass die Informationen korrekt seien. Dies ist nicht dasselbe wie eine offizielle Ankündigung von DC-Filmchef James Gunn, der zu der Angelegenheit geschwiegen hat, was darauf hindeuten könnte, dass die Verzögerung real ist.

Lanterns scheint also nicht vor Supergirl veröffentlicht zu werden und wird daher frühestens im Juli, eher aber im Herbst 2026 erscheinen. Die Serie wurde als "True Detective in Space" beschrieben und dreht sich um die Helden Hal Jordan (gespielt von Kyle Chandler) und John Stewart (gespielt von Aaron Pierre). Darüber hinaus wurde der Auftritt von Fan-Liebling Guy Gardner (gespielt von Nathan Fillion, der in der gleichen Rolle in Superman für Furore sorgte) bestätigt.

Supergirl und Lanterns sind nicht die einzigen Dinge, die wir nächstes Jahr vom DCU sehen werden, denn der Horrorfilm Clayface, der auf dem gleichnamigen Superschurken basiert, feiert im September Premiere.