Lanterns ist laut Showrunner "sowohl eine Buddy-Cop-Serie als auch eine Superhelden-Serie"

HQ

Jetzt, da Superman den Startschuss für das Live-Action-DCU gegeben hat, sind die Schleusen bereit, sich zu öffnen, und bald werden wir viel aus dem Superhelden-Universum von James Gunn und Peter Safran sehen. Das nächste Projekt auf der Liste ist die TV-Serie Lanterns, die das Problem lösen wird, welche Green Lantern wir auf dem Bildschirm sehen werden, indem sie uns sowohl Hal Jordan (Kyle Chandler) als auch John Stewart (Aaron Pierre) gibt. Auch Guy Gardener (Nathan Fillion) ist dabei.

Im Gespräch mit Men's Health über die Serie sagte Showrunner Chris Mundy, dass Lanterns "sowohl eine Buddy-Cop-Serie als auch eine Superhelden-Serie" ist. Er beschrieb auch, wie John Stewart und Hal Jordan im Laufe der Staffel in Konflikt geraten könnten. "In unserer Serie geht es in vielerlei Hinsicht um die Ablösung - wann sollte jemand zur Seite treten und wann ist es Zeit für die nächste Person, die Zügel in die Hand zu nehmen?" sagte Mundy.

"Dieses Hin und Her zwischen diesen beiden Charakteren ist wirklich wichtig. Ein Großteil der Macht, die John hat, besteht darin, dass er den Köder nicht schluckt und versteht, dass man seine Macht verliert, wenn man schreit und schreit. Das ist es, was wir zu vermitteln versuchen: Er weiß, dass er dazugehört, also muss er nicht überkompensieren."

Pierre kommentierte auch, wie wichtig es ist, Stewart zu spielen: "für mich strahlt diese Figur einfach Stärke und Standhaftigkeit aus. Dieser Hunger, die beste Version seiner selbst zu sein, der einen auch zur Verantwortung zieht, wenn man es nicht ist."

Wir hoffen, dass diese Live-Action-Darstellung des Green Lanterns besser sein kann als Ryan Reynolds' viel geschmähter Flop von 2011. Nicht gerade ein hoher Standard, den dieser Film gesetzt hat, aber dennoch etwas, das man anstreben sollte.