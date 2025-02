Lanterns Die Produktion hat offiziell begonnen

HQ

Eines der spannendsten kommenden DCU-Projekte ist Lanterns, eine TV-Serie, die auf dem Green Lantern Corps basiert, aber mit einem etwas ungewöhnlichen Ansatz.

Wie wir bereits berichtet haben, wurde die Serie als True Detective -inspiriert beschrieben, mit zwei Lanterns, dem Newcomer John Stewart (Aaron Pierre) und dem Lantern -Veteranen Hal Jordan (Kyle Chandler), die irgendwo im amerikanischen Herzen einen Mord aufklären. Wenn du denkst, dass das unerwartet bodenständig und ein neues Problem für intergalaktische Cops klingt - dann bist du nicht allein und wir können es kaum erwarten zu sehen, was passiert.

Nun bestätigt DCU-Chef James Gunn via Bluesky, dass die Produktion von Lanterns offiziell in vollem Gange ist, und teilt das erste Bild. Es sind keine Kostüme in Sicht, obwohl wir einen Blick auf einen bestimmten Ring an einer Hand erhaschen können, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass John Stewart und Hal Jordan genau so aussehen, wie sie sollten, oder?

Anfang nächsten Jahres ist es dann soweit für die Premiere.