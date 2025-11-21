Lanterns auf HBO offiziell auf Spätsommer 2026 verschoben

HQ

Bis jetzt lautete die offizielle Bekanntheit, dass die DC-Serie Lanterns Anfang 2026 erscheinen würde, gefolgt von Supergirl im Juni. Doch Anfang dieses Monats kam ein Bericht heraus , der nahelegte, dass Letzteres tatsächlich früher erscheinen würde, was bedeuten würde, dass Lanterns verzögert wurde – etwas, womit viele Leute gerechnet hatten, da wir noch nicht einmal einen Trailer gesehen haben.

Und nun wurde dies leider (per ComicBookMovie.com) von HBOs CEO Casey Bloys bestätigt, der sagt, dass der Streaming-Dienst "ein Debüt Ende Sommer 2026 anstrebt." Also wird Lanterns ziemlich deutlich verzögert und etwa sechs Monate später erscheinen, als es ursprünglich geplant war.

Obwohl wir nur wenige Details haben, wurde Lanterns als Kreuzung aus True Detective und Superhelden-Action beschrieben, in der Hal Jordan (Kyle Chandler) und der Neuling John Stewart (Aaron Pierre) in eine Mordermittlung im amerikanischen Mittleren Westen verwickelt werden, die sich als Verbindung zu einer größeren DCU-Bedrohung herausstellt. Wir wissen auch, dass Nathan Fillion seine Rolle als Guy Gardner (ein Antiheld, den wir sowohl in Superman als auch in Peacemaker: Staffel 2 gesehen haben) wieder aufnehmen wird.

Das einzige offiziell veröffentlichte Lanterns Bild bisher.