Langsames Interesse der Verbraucher an PlayStation 5 Pro

Trotz eines relativ starken Verkaufsstarts hat das Interesse an der PlayStation 5 Pro bei den Verbrauchern seit Herbst letzten Jahres deutlich nachgelassen, undlaut dem Analysten Mat Piscatella von Circana liegen die Verkäufe der Pro deutlich hinter ihrem Vorgänger zurück. Der hohe Preis und das Fehlen eines optischen Laufwerks sollen zwei der größten Faktoren sein, die dazu beitragen. Analysten sagen, dass sich das Pro vor allem an Hardcore-Gamer mit tiefen Taschen richtet und schwer an die breite Masse zu verkaufen ist.

Es gibt jedoch einen möglichen Silberstreif am Horizont und Analysten glauben, dass zukünftige Spieleveröffentlichungen, die die Leistung der PlayStation 5 Pro voll ausschöpfen, das Interesse steigern könnten.

Hast du eine PlayStation 5 Pro oder planst du, dir eine zu kaufen?