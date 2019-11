Langrisser I & II: Termin und Änderungen im Überblick

NIS America arbeitet an einer Neuauflage der beiden Strategie-Rollenspiele Langrisser I & II für PC, Nintendo Switch und PS4. Diese Woche haben sie uns das Erscheinungsdatum des Remasters verraten und in einem Video die grundlegenden Veränderungen veranschaulicht. Spieler dürfen sich auf völlig neu erstellte UI-Elemente freuen, die unser Party-Management und die Umgebungskarte übersichtlicher gestalten. Darüber hinaus wurde die Präsentation allgemein mit neuen Charakter-Sprites aufgehübscht, vertont ist die Geschichte diesmal ebenfalls. Wem die alte Grafik besser gefällt, der wechselt einfach darauf zurück und erfreut sich seiner Nostalgie. Am 13. März erscheint der Titel auf PS4 und Nintendo Switch, die Steam-Version wird wohl schon drei Tage früher freigeschaltet.

