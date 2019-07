Langrisser I & II kommen 2020 als Remake auf PC, PS4 und Nintendo Switch

Auf der Japan Expo 2019 haben wir in dieser Woche wieder viele spannende Nachrichten rund um die Hochkultur der japanischen Rollenspiele erhalten. NIS America kündigte zum Beispiel Remakes der alten Schinken Langrisser I & II für den PC (Steam), Playstation 4 und Nintendo Switch an. In den beiden taktischen RPG-Klassikern treten wir in einer germanischen Fantasiewelt gegen die Mächte der Dunkelheit an. Der Designer Ryo Nagi (Ar Tonelico, Heavy Object) liefert die überarbeiteten Grafiken der Spielfiguren, die originalen Assets, Charakterportraits und Soundtracks sind als kostenloses DLC ebenfalls verfügbar. Langrisser I & II wird 2020 als ein Paket für PC, PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht.

You watching Werbung