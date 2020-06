Langer Gameplay-Trailer zeigt Kampf, Erkundung und Verbündete in Paper Mario: The Origami King

Nach all dem Gerede über die Playstation 5 und die Zukunft des Gamings hat sich Nintendo gedacht, dass sie uns ein bisschen Gameplay zeigen sollten. Paper Mario: The Origami King, das letzten Monat vom Publisher überraschend angekündigt wurde, hat knapp sechs Minuten frisches Material erhalten, weshalb wir jetzt viele neue Informationen über das Spiel bekommen haben. Der Trailer bietet unter anderem eine Tour durch einige Schauplätze des Spiels, führt Marios Freunde ein und zeigt ein paar der seltsamen Bosse. Auch das überarbeitete Kampfsystem wurde ein bisschen genauer vorgestellt, damit wir nicht komplett überfordert sind, sobald Paper Mario: The Origami King am 17. Juli auf der Nintendo Switch landet.

