Lange verschollene Apex Legends Global Series-Trophäe taucht nach zwei Jahren wieder auf

Im Jahr 2022 gewann Team Singularity den Apex Legends Global Series South America Split 1 Playoffs, aber nach dem Sieg musste das Team ohne Trophäe nach Hause zurückkehren, da die Auszeichnung bei einem Zollmissgeschick verloren ging, was bedeutete, dass sie verschwanden und nie wieder gefunden wurden.

Wie Dexerto jedoch bemerkt hat, ist die Trophäe jetzt wieder aufgetaucht, da der X-Nutzer mrvn_444 auf der Social-Media-Plattform enthüllt hat, dass er die Trophäe im Rahmen einer Polizeiauktion für eine zufällige Kiste erworben hat. Diese Person wandte sich dann an X, um den ursprünglichen Gewinner der Trophäe, Hernandes "Besk9" Mateus dos Santos, zu erreichen und zu versuchen, ihm die Trophäe zu einem Premiumpreis zurückzuverkaufen.

Der Verkäufer behauptet, dass er eine finanzielle Entschädigung für die Rückgabe der Trophäe an Besk9 verlangt, da sie mit 24-karätigem Gold bestickt ist, aber ein anderer Gewinner des regionalen Events in EMEA, Francisco "k4shera" Alves, hat sich an X gewandt, um zu zeigen, dass seine Trophäe bei weitem nicht so hochwertig ist, wie mrvn_444 zu glauben scheint.

Was würden Sie in dieser bizarren Situation tun?