Lange gemunkelte Lego-Deku-Baum-Set soll diesen Herbst auf den Markt kommen

Seit langer, langer Zeit gibt es Gerüchte, dass Lego seine Zusammenarbeit mit Nintendo ausweiten will, indem es ein The Legend of Zelda Deku Tree-Set baut und anbietet. Diese Gerüchte haben sich jedoch größtenteils auf sehr wenig belaufen, denn obwohl wir vor fast einem Jahr von dem Set gehört haben, sind wir immer noch nicht näher dran, es tatsächlich zu sehen.

Der jüngste Zündstoff für dieses Gerüchtefeuer ist nun, dass 2024 das Jahr sein wird, in dem das Set endlich debütiert, da der Lego-Leaker 1414falconfan auf Instagram erklärt hat, dass das Set im September erscheinen und 2.500 Teile umfassen wird.

Wir haben noch nichts offiziell von Nintendo oder Lego gehört, daher ist unklar, ob dies der Fall sein wird, aber da ein Live-Action-Zelda-Film in Arbeit ist, ist dieses Gerücht zweifellos Nintendos nächster Versuch, die Zelda-IP zu vergrößern und zu erweitern.