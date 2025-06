Lang erwarteter Minecraft-Herausforderer Hytale wird geschlossen

HQ

Vor Jahren, als Minecraft noch das Spiel für viele war, tauchten eine Vielzahl von Konkurrenten und alternativen Projekten auf. Ein solches Beispiel war Hytale, ein Spiel, das viele als die nächste wirklich große Evolution von blockigen Low-Poly-Welten betrachteten. Obwohl sich das Spiel seit etwa sieben Jahren in der Entwicklung befindet, wird es weder das Licht der Welt erblicken noch seine aktuelle Beta-Form verlassen.

Es wurde von "Noxy", dem CEO von Hypixel Studios, bekannt gegeben, dass das Spiel abgesagt wird und der Entwickler in den kommenden Monaten ebenfalls geschlossen wird. Als Grund für diese Entscheidung wird folgendes genannt:

"Die Entwicklung von Spielen ist brutal hart - vor allem, wenn man versucht, etwas Originelles zu schaffen, das eine kreative, leidenschaftliche Community anspricht. Im Laufe der Zeit, als sich unsere Vision weiterentwickelte und das Genre um uns herum reifte, wurde die Messlatte immer höher. Unsere technischen Ambitionen wurden immer komplexer, und selbst nach einem umfassenden Neustart der Spiel-Engine stellte das Team fest, dass Hytale immer noch nicht so weit fortgeschritten war, wie es sein sollte. Es wurde klar, dass wir viel mehr Zeit brauchen würden, um es an einen Punkt zu bringen, an dem es die ehrgeizige Vision für das Spiel unterstützen konnte.

"Wir haben uns überlegt, den Umfang zu reduzieren, die Zeitpläne anzupassen und neue Blickwinkel zu finden, um voranzukommen. Aber jede dieser Optionen hätte bedeutet, Kompromisse bei dem einzugehen, was Hytale überhaupt zu etwas Besonderem gemacht hat. Es wäre nicht das Spiel gewesen, das wir machen wollten. Und es wäre nicht das Spiel gewesen, das ihr verdient hättet."

Es sollte gesagt werden, dass dies einfach das ehrgeizige eigenständige Projekt ist, das eingestellt wird, da der Hypixel Minecraft -Server in Betrieb bleibt. Was die Entwickler betrifft, die im Rahmen dieser Entscheidung ihren Job verlieren werden, wird darauf hingewiesen, dass Riot Games, der dazu beigetragen hat, Hytale Wirklichkeit werden zu lassen, sie mit "großzügigen Abfindungen und Ressourcen unterstützt, um ihnen zu helfen, das zu finden, was als nächstes kommt".

Über die Zukunft fügt Noxy hinzu: "Auch wenn wir dieses Kapitel abschließen, wird der Geist von Hytale und alles, was wir uns erhofft haben, bei uns bleiben. Wir sind stolz auf das, was wir aufgebaut haben, und wir werden diese Lektionen in die Zukunft mitnehmen."