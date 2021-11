Landwirtschafts-Simulator 22 verzeichnet mehr Spieler als Battlefield 2042

HQ

Falls ihr es vergessen habt: Die Landwirtschafts-Simulator-Serie ist bei Spielern sehr beliebt. Giants Softwares neuster Titel, Landwirtschafts-Simulator 22, wurde vor einer Woche veröffentlicht. Nun wissen wir auch, wie sich die Popularität des Franchise auf die Steam-Nutzer auswirkt.

Mit einem Höchststand von 105.636 Spielern, toppte der Simulator auf Steam sogar den Rekord-Höchststand von Battlefield 2042 (105.397 Spieler). Die Informationen dazu sind auf SteamDB einsehbar. Das Simulationsspiel hat ebenfalls mehr aktive Spieler als Battlefield (22.695 vs. 22.091) und verzeichnet sogar einen höheren 24-Stunden-Höchststand (94.744 vs. 52.524). Die Entwickler von Giants Software dürfen sich also offensichtlich über eine erfolgreiche Veröffentlichung freuen.

Falls ihr Probleme habt euch zwischen Ackerland und Schlachtfeld zu entscheiden, haben wir euch unten noch einmal den Veröffentlichungstrailer eingebettet.