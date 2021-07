Landwirtschafts-Simulator 22: Erntekalender und saisonale Verfügbarkeit der Produkte beachten

Der Gameplay-Entwickler Jos Kuijpers von Giants Software sprach im Rahmen der Farmcon 2021 darüber, wie sich der Wechsel der Jahreszeiten auf einige der Spielmechaniken vom kommenden Landwirtschafts-Simulator 22 auswirkt. Spieler können selbstständig festlegen, wie lange die Saisons andauern, denn die einzelnen Monate haben Einfluss auf eure Erntetätigkeiten. Aus diesem Grund gibt es im Winter auch die Möglichkeit, ein paar Tage zu überspringen (zumindest wenn ihr eure Tiere nicht versorgen müsst und nicht Schnee schieben wollt).

Das Entwicklerteam wird in Landwirtschafts-Simulator 22 einen Erntekalender einführen, der euch genau anzeigt, welche Pflanzen in welchem Zeitraum am besten wachsen und wann der größte Ertrag zu erwarten ist. Ihr solltet außerdem die saisonale Verfügbarkeit eurer Produkte beachten, die Angebot und Nachfrage variiert je nach Jahreszeit.

Kujipers spricht außerdem über technologische Fortschritte, die in der Spiel-Engine möglich sind und wie Modder daran anknüpfen können. Wer eigene Karten baut, kann den Erntekalender und Wetterbedingungen anpassen, um Schauplätze abseits der Regionen zu erbauen, die die Entwickler vorgeben.

Heute wird Giants Software noch ausführlicher über ihre Engine sprechen und ab 20:00 Uhr ist die große Gameplay-Präsentation geplant. Morgen stellt das Team die Entwicklungen im Bereich der Soundqualität, Individualisierungsmöglichkeiten und ihre drei neuen Fruchtsorten im Detail vor.