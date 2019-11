Landwirtschafts-Simulator 20 im Pokémon-Fieber

Am 3. Dezember erscheint Landwirtschafts-Simulator 20 auf der Nintendo Switch. Das Game fügt Nordamerika als Spielumgebung ein und erweitert das bestehende Pflanzen- und Fuhrparksortiment um weitere Samen und Hersteller - wie den wichtigen Produzenten von Erntemaschinen John Deere. Weil Switch-Besitzer insgesamt über 100 Maschinen und Geräte für die Landwirtschaft sammeln können, springt Entwickler Giants Software auf den Pokémon-Hype auf, der uns in den nächsten Wochen bevorsteht. In einem neuen Trailer wird auf einige der Spiel-Features aufmerksam gemacht, während ein Remix eines bekannten Pokémon-Themes läuft. Werdet ihr alle Maschinen sammeln?

