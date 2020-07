Landwirtschafts-Simulator 19: Im November geht es in die Berge

Giants Software ackert noch bis zum 12. November an Landwirtschafts-Simulator 19, um Spielern auf PC, Mac, Playstation 4 und Xbox One die Erweiterung "Alpine Landwirtschaft" zur Verfügung zu stellen. Die herausfordernde Umgebung vor Kulisse der Alpen dürft ihr mit 30 authentischen Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Maschinen berühmter Hersteller, darunter Aebi, Lindner, Pöttinger, Rigitrac und SIP, erobern.

Focus Home Interactive hat zudem die Einführung der sogenannten Premium Edition von Landwirtschafts-Simulator 19 bestätigt. Dieses Komplettpaket wird ebenfalls am 12. November in der digitalen Ausgabe für den PC und in der physischen Version für alle anderen Plattformen erwartet. Inhaltlich handelt es sich hierbei um eine Sammlung aus zehn Zusatzinhalten, darunter auch Alpine Landwirtschaft und die Platinum Expansion. Die physische Version der Premium Edition enthält ein 72-seitiges Artbook, das der Welt der Landwirtschaft gewidmet ist.