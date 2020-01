Landwirtschafts-Simulator 19 ackert 2020 an drei neuen Zusatzinhalten

Der beliebte Landwirtschafts-Simulator 19 wird auch in diesem Kalenderjahr eine wichtige Rolle bei deutschen Möchtegern-Landwirten spielen. Giants Software und Focus Home Interactive planen die Produktion und Veröffentlichung von drei Zusatzinhalten für 2020. Auf diesem Wege sollen in den nächsten Monaten knapp 100 neue Maschinen in das Spiel gelangen, die Spielern über die Wartezeit auf den nächsten Titel der Reihe hinweghelfen. Neben dem strategischen Ausbau im Bereich möglicher Partnerschaften bereitet der Entwickler den Sprung auf die neue Konsole vor, denn das nächste Landwirtschafts-Simulator ist für 2021 angekündigt. Landwirtschafts-Simulator 19 ist auf PC (und Mac), Xbox One und Playstation 4 verfügbar und hat laut dem Hersteller über zwei Millionen Spieler.