Lando Norris wird seine E-Sport-Organisation beim Großen Preis von Singapur an diesem Wochenende vertreten

Es gibt ein paar verschiedene Sportpersönlichkeiten, die in der Welt des Esports tätig sind. David Beckham ist an Guild Esports gebunden, Lionel Messi und Sergio Agüero an KRU Esports, und McLaren-Formel-1-Fahrer Lando Norris ist auch einer der Gründer des Quadrant Teams.

Da Quadrant in den kommenden Wochen wieder seinen Namen auf dem Halo World Championship drücken wird, hat Norris beschlossen, beim kommenden Großen Preis von Singapur an diesem Wochenende einen Helm mit Quadrant -Motiv zu tragen.

Der Helm wird als Liquid Carbon Helm angesehen und hat das Quadrant -Branding auf der Oberseite, zweifellos in dem Bemühen, die Fans zu ermutigen, sich das Team anzusehen und das Team bei seinen kompetitiven Halo -Bemühungen zu unterstützen.

Was halten Sie von Norris' neuem Helmdesign?