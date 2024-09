Lando Norris setzt sich hinter das Steuer eines funktionierenden Lego Technic McLaren P1 in Originalgröße

HQ

Lego und McLaren waren in den letzten Jahren zwei Fliegen mit der Feder, wobei das dänische Blockbauunternehmen die Supersportwagen von McLaren und Formel-1-Autos gemauert hat. Jetzt haben sie ihre Bemühungen deutlich verstärkt.

Lego hat einen funktionsfähigen McLaren P1 in Originalgröße aus Lego Technic Teilen gebaut. Insgesamt waren 342.817 einzelne Technic-Elemente erforderlich, um die anstehende Aufgabe zu erfüllen, wobei das Modell von einem Elektromotor angetrieben wurde und eine funktionierende Lenkung bot, die Formel-1-Fahrer Lando Norris beim Testen des Modells rund um dieSilverstone Circuit in Großbritannien gut einsetzte.

Dieses Modell ist sogar so besonders, dass es das erste große Modell ist, das Lego jemals gebaut hat, das in der Lage ist, eine komplette Runde auf einer Rennstrecke zu lenken und zu fahren. Lego erwähnte nie die Rundenzeit des Modells, bestätigte aber, dass es 8.344 Stunden dauerte, um es zu entwerfen und zu bauen, dass 23 Spezialisten von Lego und McLaren an dem Projekt arbeiteten und dass es 1.220 kg, mit Abmessungen von 4,98 m Länge, 2,101 m Breite und 1,133 m Höhe.

Lego wird dieses Set (zum Glück) nicht verkaufen, da es Sie wahrscheinlich mindestens mehrere tausend Pfund kosten würde.

