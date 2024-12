Lando Norris hat gerade seine beste Saison aller Zeiten hinter sich und strebt im nächsten Jahr die Meisterschaft an

HQ

Lando Norris sicherte McLaren gestern in Abu Dhabi den Titel als Konstrukteur, Ferrari war gefährlich nah dran. Norris war noch nicht einmal geboren, als die englische Mannschaft das letzte Mal diesen Titel gewann.

Jetzt hat der 25-jährige Fahrer seine beste Karriere hinter sich, darunter seine ersten vier Rennsiege seit seinem Einstieg in die Formel 1 im Jahr 2019. Das brachte ihm einen zweiten Platz in der Fahrerwertung ein, 63 Punkte hinter Max Verstappen und 18 Punkte vor Charles Leclerc.

Am vergangenen Wochenende regierte Norris den Yas Marina Circuit und war vom Start bis ins Ziel Erster. Die Ferrari-Jungs Carlos Sainz und Charles Leclerc (die von P19 auf den zweiten Platz sprangen) konnten nicht an Norris herankommen, der sich nun in der Lage fühlt, im nächsten Jahr den Fahrertitel zu gewinnen.

"Das Team hat in diesem Jahr einen fantastischen Job gemacht, um dort anzuknüpfen, wo wir am Anfang standen. Ich bin so stolz auf alle, es war eine schöne Reise", sagte er.

Aber Norris will nach Lewis Hamilton der nächste britische Fahrer sein, der die Meisterschaft gewinnt. Und nach seiner besten Karriere aller Zeiten sieht er echte Chancen, sich in der nächsten Saison zu verbessern.

"Es ist mein Ziel, es ist unser Ziel als Team. Wir wollen im nächsten Jahr die Konstrukteurswertung gewinnen, wir wollen die Fahrerwertung gewinnen", sagte Norris. "Ich habe in diesem Jahr meine Fehler gemacht, aber ich habe viel gelernt, von Max und meinen Konkurrenten um mich herum. So sehr ich jetzt glücklich bin, so sehr freue ich mich darauf, nächstes Jahr loszulegen."