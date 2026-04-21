Lando Norris gewinnt den Laureus Award als Breaktrough of the Year, aber ist er mit 26 wirklich noch ein 'Breaktrough'?

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Der 26-jährige Formel-1-Fahrer von McLaren, Lando Norris, gewann einen großen Preis bei den Laureus World Sports Awards 2026 und gewann den Breakthrough of Year, als Anerkennung für seinen Sieg in der Formel-1-Weltmeisterschaft. Er wurde erst der fünfte Formel-1-Fahrer, der den Breakthrough of the Year Award erhielt, nach Nico Rosberg (2017), Daniel Ricciardo (2015), Jenson Button (2010), Lewis Hamilton (2008) und Juan Pablo Montoya (2002).

"Ich habe es geschafft, den Laureus World Breakthrough of the Year Award zu gewinnen, eine der renommiertesten Auszeichnungen, die ein Sportler gewinnen kann. An alle, die für mich gestimmt haben, an das Laureus-Nominierungspanel: Vielen Dank, dass Sie mir diesen unglaublichen Preis vergeben haben", sagte Norris in einer aufgezeichneten Rede, da er nicht an der Preisverleihung in Spanien teilnehmen konnte.

Kann Norris heute noch als Durchbruch betrachtet werden?

Die Laureus-Panne hob hervor, dass Norris erstmals seit 1998 ein Doppel in der Weltmeisterschaft gewann, wobei auch Teamkollege Oscar Piastri von McLaren genannt wurde. Norris' Sieg war beeindruckend, besonders unter dem Druck von Max Verstappen und Oscar Piastri in der Meisterschaft... Aber mit 26 Jahren und nachdem er sechs volle Saisons in der Formel 1 verbracht hat, bevor er eine Gewinnsaison verbrachte – 2024 wurde er Zweiter und 2021 und 2023 Sechster – ist er dann wirklich noch ein Breaktrough-Star?

Norris trat in dieser Kategorie mit deutlich jüngeren Sportlern an: Darts-Weltranglisten-1 Luke Littler (18 im Jahr 2025), Tennis-Durchbruchstar Joao Fonseca (19 im August), PSG-Juwel Désiré Doué (19, als er die Champions League gewann) und der 12-jährige Schwimmer Yu Zidi.

Die weitere Ausnahme in dieser Kategorie war Shai Gilgeous-Alexander, 27 Jahre alt, NBA-Champion und MVP 2025, aber kaum ein Durchbruchsstar, da er sechs Saisons in der NBA und fünf bei den Oklahoma City Thunder verbrachte, bevor er seine bemerkenswerte Saison 2024/25 absolvierte.

Frühere Gewinner des Breaktrough of the Year Award sind unter anderem Lamine Yamal, Jude Bellingham, Carlos Alcaraz, Emma Raducanu und Patrick Mahomes, die bedeutend jünger waren oder zu Beginn ihrer Karriere, als sie die Auszeichnung erhielten... Denkst du, Lando Norris hätte stattdessen für die Gesamtkategorie Sportsman of the Year nominiert werden sollen?