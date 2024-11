Lando Norris fühlte sich "eine Woche lang ziemlich niedergeschlagen", nachdem er seine Chancen in Brasilien verspielt hatte

HQ

Lando Norris und Max Verstappen haben in dieser Formel-1-Saison eine erbitterte Rivalität aufrechterhalten, aber Verstappen ist jetzt sehr nah dran, seinen vierten Weltmeistertitel zu gewinnen, der an diesem Wochenende beim GP von Las Vegas passieren könnte.

Die Saison begann mit der erwarteten Dominanz von Verstappen und Red Bull, aber später in der Saison begannen McLaren und Norris, Verstappens Vorsprung zu verringern.

Vor drei Wochen hätte sich in Brasilien alles ändern können, als Norris das Sprintrennen gewann und den Abstand zu Verstappen auf nur noch 44 Punkte reduzierte... Im Sonntagsrennen wurde er Sechster, während Verstappen von P17 auf P1 kletterte, eine der beeindruckendsten Aufholjagden in der Geschichte der Formel 1.

"Das war fast ein entscheidender Moment für die Meisterschaft... Es war ein entscheidender Moment für die Meisterschaft. Die Türen sind fast geschlossen", räumt Norris auf der F1-Website ein.

"Eine Woche lang war ich ziemlich niedergeschlagen, weil ich die Erkenntnis hatte, dass die Dinge jetzt ziemlich außerhalb meiner Kontrolle lagen, nicht unbedingt in Reichweite. Das ist eine harte Erkenntnis, wenn die Hoffnungen und der Glaube so hoch sind. Dass es plötzlich so umgeworfen wurde, war ziemlich demoralisierend."

Obwohl Norris fast keine Chancen hat, den dreimaligen Weltmeister zu überholen, hat er die Möglichkeit, den ersten Konstrukteurstitel für McLaren seit 1998 zu verteidigen, mit 36 Plätzen vor Ferrari und 13 Plätzen vor Verstappens Red Bull. Und insgesamt ist er sehr stolz darauf, wie die Saison für ihn gelaufen ist.

"Ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden damit, wie die letzten Monate gelaufen sind. Viele Dinge, die passiert sind, würde ich nicht ändern (...) Ich bin nicht ganz zufrieden damit, wie ich abgeschnitten habe, und ich weiß definitiv, dass ich mich verbessern muss. Aber zum ersten Mal bin ich zuversichtlich, sagen zu können, dass ich das habe, was ich denke, um um eine Meisterschaft zu kämpfen."

"Wenn man gegen Fahrer antritt, die nahe dran sind, wie Max, muss man nahe an der Perfektion sein, wenn man ihn herausfordern will", fügte er hinzu.